В Кузбассе разыскивают двух мальчиков в черных футболках. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Двух мальчишек, ушедших 19 августа из дома, разыскивают сотрудники полиции в Кузбассе.

На сегодняшний день известно, что 15-летний Руслан Валекжанин и 9-летний Сухроб Собиров ушли из дома в Прокопьевске 19 августа, и с тех пор их местонахождение не установлено.

Приметы Руслана Валекжанина: рост 140-145 см, полного телосложения, волосы темные средней длины, глаза карие.

Особые приметы: на щеке слева родинка.

Был одет в красные шорты с белыми лампасами, черную майку, синие сланцы.

Приметы Сухроба Собирова: рост 125-130 см, волос светлый короткий, глаза зеленые.

Был одет в черные шорты, черную футболку, черные кроссовки.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (384-66) 1-48-80 либо 02 (102 с мобильного).

Анонимность гарантируется.