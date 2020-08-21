В фотоловушку кузбасского заповедника попала редчайшая птица. Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"

В фотоловушку заповедника «Кузнецкий Алатау» попала редчайшая птица. Пернатое занесено в Красную книгу России.

Впервые фотоловушка, установленная на бобровом поселении реки Верхняя Терсь, запечатлела черного аиста.

Как отметили в пресс-службе «Кузнецкого Алатау», это первое видео в базе заповедника, которое достоверно подтверждает, что редкий черный аист водится в Кузбассе.

- Момент его появления уникален и тем, что птица снята крупным планом, горделиво расхаживает, по всей вероятности, в поисках пищи, а не просто пролетает мимо, - отметила сотрудник пресс-центра Ксения Спиридонова.

Черный аист занесен в Красную Книгу России. Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"

На данный момент по две камеры установлены в бассейнах рек Верхняя Терсь и Средняя Терсь. Также есть фотоловушки на гольцах (горных вершинах), где обитает северный олень, и на солонцах (специальное сооружение в виде кормушки для подкормки животных солью) - для наблюдения за крупными животными.