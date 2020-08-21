В Кемерове на три дня изменится расписание автобуса и маршрутки №127 Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове на три дня изменится движение автобуса №127 и маршрутного такси №127т. Это связано с капитальным ремонтом теплотрассы на пути следования транспорта.

Изменение в движении будет действовать с 20.00 пятницы, 21 августа, до 6.00 понедельника, 24 августа. В это время будет перекрыто сквозное движение транспорта по улице Городецкой, сообщили в администрации города.

Объезд участка на период ремонта организован по территории ООО «Шахта Бутовская», а также по переулку Петрозаводскому, улице Петрозаводской и улице Уфимской.

-В связи с этим временно изменится маршрут автобусов №127, 127т «Железнодорожный вокзал – поселок Боровой». Движение будет организовано до площади административного здания по адресу: улица Городецкая, 6, - добавили в мэрии.

Информацию о работе общественного транспорта города Кемерово можно уточнить у оператора справочно-информационной службы УЕЗТУ по многоканальному телефону (384-2) 57-46-57 или на сайте УЕЗТУ.РФ.