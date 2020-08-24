Новейший двухсекционный трамвай привезли в Новокузнецк. ФОТО: страница Сергея Кузнецова в vk.com

В скором времени на новокузнецких улицах появятся новейшие двухсекционные низкопольные трамваи 71-142 «Кузбасс». Уже известен маршрут, на который выйдет первый вагон.

Первый машинокомплект новейшего двухсекционного низкопольного трамвая 71-142 «Кузбасс» прибыл в Новокузнецк. Его построили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе специально для Новокузнецка, с учетом технического задания. В скором времени вагон выйдет на линию, а пока специалисты завода вместе с работниками МТТП на базе трамвайного депо №2 проводят финальный этап сборки и настройки нового трамвая.

- После всех мероприятий будет проведена обкатка и вагон выйдет на 10 маршрут, - сообщил глава города Сергей Кузнецов на своей странице. - Уже в скором времени завод завершит подготовку и второго такого трамвая для нашего города.