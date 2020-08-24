Названы территории Кузбасса, где выявлены 98 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу 98 новых пациентов коронавирусом выявили медики за минувшие сутки в Кузбассе. Как оказалось, новые случаи заболевания выявили в 13 территориях Кузбасса.

Больше всего новых заболевших в Новокузнецке: здесь тесты на коронавирус оказались положительными сразу у 25 горожан. В Новокузнецком муниципальном округе таких пациентов двое.

В Кемерове диагноз подтвердился еще у 18 человек. Кроме того, медики выявили двух новых заболевших в Кемеровском муниципальном округе.

В Прокопьевске также выросло число пациентов с COVID-19 – за сутки зафиксировали 15 случаев заболевания. Чуть меньше – 10 человек – заболели коронавирусом в Анжеро-Судженске по данным на 24 августа.

В Белове и Киселевске по семь новых пацинетов с коронавирусом. В Ленинске-Кузнецком – шестеро, а еще один – в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

В Мариинске число заболевших COVID-19 увеличилось на три человека. В Топкинском и Яйском муниципальных округах медики выявили по одному случаю заболевания.