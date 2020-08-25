Две бани сгорели в Кемерове из-за поджога. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Минувшей ночью в Кемеровском городском округе, произошел пожар. Здесь сгорели две бани и одна надворная постройка.

Крупный пожар случился на улице Декабрьской Кемеровского городского округа. Сигнал о пожаре поступил от очевидцев в 04.13. На место тут же выдвинулись пять единиц техники и 18 пожарных.

- На момент прибытия первого подразделения горела наддверная постройка и баня на одном участке и баня – на соседнем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за умышленных действий по уничтожению чужого имущества. Огонь полностью уничтожил надворную постройку, у бани, которая находилась на этом же участке, обгорели стены на всей площади, обгорела и обрушилась обрешетка крыши. На соседнем участке обгорела деревянная обрешетка крыши, стены внутри и снаружи.

К слову, полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 04.50.