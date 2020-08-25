Пожар в Новокузнецке отрезал выход для 10 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке на проспекте Дружбы загорелась пятиэтажка. В результате этого от спасительного выхода на улицу оказались отрезанными десять человек.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 24 августа. О произошедшем диспетчерам сообщили сами жильцы. Когда на место прибыли пожарные расчеты, в одном из подъездов было сильное задымление. Самостоятельно на свежий воздух смогли выбраться восемь человек.

-Сразу же специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке. С верхних этажей по лестничным маршам на свежий воздух вывели десять человек, двое из которых при помощи спасательных устройств. Медицинская помощь им не потребовалась, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Вместе со спасением людей пожарные ликвидировали источник возгорания. В результате пожара на лестничной клетке обгорела автомобильная покрышка на площади один квадратный метр, а также входные двери в двух квартирах. В ликвидации были задействованы 17 человек и пять единиц техники.

Сейчас точная причина произошедшего устанавливается. В качестве одной из версий рассматривается поджог.