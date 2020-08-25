Строители уронили самолет в кемеровском аэропорту: проверка слуха

Строители уронили самолет в кемеровском аэропорту. ФОТО: кадр видео t.me/ogorod42

В социальных сетях появилось видео от очевидцев, на котором запечатлено падение самолета в кемеровском аэропорту. Что произошло на самом деле, сообщили в приемной международного аэропорта имени Леонова.

На одном из популярных каналов в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено падение самолета МиГ-21 на территории аэропорта имени Алексея Леонова. Очевидцы сняли, как рабочие, устанавливая самолет на постамент, роняют его. При падении корпус самолета-памятника ломается пополам.

С вопросом, что же все-таки случилось с самолетом, мы обратились в приемную аэропорта имени Леонова.

- Нет, ни сегодня, ни несколько дней назад самолет не демонтировали. Он в настоящее время находится на своем месте, целый и невредимый, - ответили в приемной.

Впрочем, в аэропорту подтвердили, что инцидент с падением действительно был. Правда, в августе 2016 года. Тогда при установке памятника на постамент оборвался трос автокрана, самолет упал, и корпус воздушного судна переломился пополам.

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В кемеровском аэропорту имени Леонова вместо самолета Як-18, стоявшего на площади на постаменте, мог появиться другой самолет - МиГ-21. Як-18 успешно демонтировали, а вот установить другой самолет не получилось. (подробности)