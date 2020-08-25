Кузбассовец предложил фирме сэкономить 70 миллионов рублей и попал под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кузбасса попал под суд за то, что предложил одной из фирм способ сэкономить на налогах 70 миллионов рублей. Правда, за свою помощь он запросил солидное вознаграждение, за что и был осужден.

Озвучен приговор в отношении 38-летнего жителя Кемерова, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина узнал, что в компании, которая занимается грузоперевозками, находится ИФНС с выездной проверкой налога на добавленную стоимость и решил воспользоваться этим в корыстных целях.

-Мужчина встретился с представителем грузоперевозчика и убедил его, что через якобы знакомого сотрудника налоговой он сможет договориться о снижении выплаты налоговых доначислений, и в итоге компания сможет сэкономить порядка 70 миллионов рублей, - рассказали в региональном УФСБ. - При этом он сообщил, что за помощь необходимо будет передать 1,5 миллиона рублей.

Мужчина договорились о следующей встрече, однако во время передачи денег в одном из ресторанов ее инициатора задержали сотрудники УФСБ, материалы были переданы в следственный отдел ведомства.

Суд, изучив уголовное дело, назначил кемеровчанину три года условно с испытательным сроком в два года.