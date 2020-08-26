Власти Новокузнецка показали ход реконструкции Арены кузнецких металлургов. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Власти Новокузнецка показали, как идет реконструкция Арены кузнецких металлургов. Совсем скоро здесь приступят к заливке основания ледового поля.

- 27 августа - один из самых важных дней в реконструкции Арены кузнецких металлургов, - отметил глава города Сергей Кузнецов в своем официальном Instagram. - Строители приступят к заливке 210 квадратных метров бетона в основание ледового поля. 16 часов непрерывной работы!

Сейчас то, что мэр назвал многослойным «пирогом» из подогрева грунта, разделительных и скользящих слоев, готово. До четверга подрядчики проведут ревизию 22 километров смонтированных труб, которые уложены в основание арены для холодильного оборудования.

Сергей Кузнецов подчеркнул, что все запланированные работы идут по намеченному графику. К установке стекол уже готовы витражные конструкции, ведутся работы в амфитеатре, фойе и цокольном этаже. Туалетные комнаты в обновленной арене также изменятся и станут комфортными для посетителей.