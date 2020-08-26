Пятеро школьников устроили опасные развлечения на железной дороге в Кузбассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Духом экспериментаторства или же невоспитанностью можно объяснить опасные игры, которые школьники устроили на железной дороге. К счастью, всех злоумышленников удалось задержать прежде, чем случилась беда.

Пятеро школьников в возрасте от 9 до 12 лет из Кемерова специально приехали из Заводского района на железнодорожный вокзал, чтобы немного развлечься. Сначала они спрыгнули на рельсы, которые проводят неподалеку от автомобильного моста. Потом стали лазать под грузовым составом и смотреть, как устроены вагоны. После этого детей заинтересовал стрелочный перевод. Забавы ради они попытались самостоятельно перевести его. А после этого школьники взобрались на насыпь и принялись скатывать к рельсам камни.

Остановили хулиганство подростков сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России по Кемеровской области. Их доставили в отдел, провели профилактические беседы. А вот родителям теперь придется отвечать за шалости своих детей.

- С целью профилактики травматизма на объектах железнодорожного транспорта родители детей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ведомства.