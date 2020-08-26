Смертельное лобовое ДТП произошло на кузбасской трассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло в Ленинск-Кузнецком районе 26 августа, около 10.30. Еще один человек - 11-летний пассажир - получил серьезные травмы.

О том, что на 226-м километре автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга произошло дорожно-транспортное происшествие, очевидцы сообщили около 10.30. А позже сотрудники полиции восстановили картину случившегося. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault по каким-то причинам выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался автомобиль Mazda.

- В результате происшествия мужчина, находившийся за рулем Renault, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, в ДТП получил травмы 11-летний пассажир этой же машины, - сообщает пресс-служба отдела пропаганды областной Госавтоинспекции.

В ближайшее время стражам порядка предстоит установить обстоятельства и причины, приведшие к ДТП. Кроме того, сотрудники Госавтоинспеции Кузбасса напоминают водителям о необходимости строго следовать правилам дорожного движения, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.