Мужчину с потерей памяти разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Пожилого мужчину в синей куртке разыскивают в Кемерове. Он ушел из дома 25 августа и пропал.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 70-летнего Михаила Воробьева. На данный момент известно, что 25 августа он ушел из дома в микрорайоне Пионер города Кемерово, и с тех пор его местонахождение неизвестно. На связь с с родными и близкими мужчина не выходит.

Приметы: рост 170 сантиметров, крепкого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет: синяя куртка, белая рубашка, темно-синее трико, белая кепка.

Михаил Воробьев может находиться в любом районе. Волонтеры отмечают, что он страдает потерей памяти.

Если вы готовы присоединиться к поискам или знаете, где находится Михаил Воробьев, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.