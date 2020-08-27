Двое подростков пропали по дороге на автовокзал в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Двое несовершеннолетних – парень и девушка – пропали в Кузбассе. На сегодня известно, что они отправились провожать знакомого на автовокзал и не вернулись.

В Кузбассе сотрудники полиции разыскивают двоих пропавших без вести подростков – Константина Критонова 2003 года рождения и Альбину Воронкову 2004 года рождения. На данный момент известно, что 24 августа утром подростки поехали провожать знакомого на автовокзал в городе Ленинске-Кузнецком. С тех пор их никто не видел, а на связь подростки не выходят.

Приметы разыскиваемых:

Критонов Константин:

Приметы: рост 176-178см, худощавого телосложения, волосы короткие русого цвета, глаза голубые.

Особые приметы: на запястье правой руки татуировка в виде креста, на запястье левой руки - в виде молнии.

Был одет: черная куртка с капюшоном, джинсы светлые, кроссовки серые.

При себе имел: мобильный телефон, борсетку черная поясную.

Воронкова Альбина:

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы длинные русого цвета (обесцвеченные), глаза серо-голубые.

Особые приметы: на большом пальце правой руки наколка в виде трех иностранных символов.

Была одета: красная спортивная ветровка, джинсы светло-голубые, кроссовки коричневые объемные, две серебряные серьги в виде птиц. На шее серебряная цепочка с кулоном в виде пчелы.

При себе имела: мобильный телефон, черно-зеленую дорожную сумку, серый ранец.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, сообщить об этом по телефонам: 8- (38456)-4-21-39, 5-21-44, 8-900-101-25-34 или «02» («102» - с мобильного).