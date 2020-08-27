Власти Кемерова напомнили о повышении платы за ЖКХ с 1 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Кемерова напомнили горожанам о повышении платы за коммунальные услуги с 1 сентября. Сумма увеличится на 15 процентов.

Как рассказали в мэрии, предстоящая индексация позволит оказывать жителям более качественные коммунальные услуги без перебоев, своевременно выполнять программы ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом не проиндексированными с 1 сентября остаются тарифы на электроэнергию.

Специалисты отмечают, что в целом квартплата повысится меньше установленных 15 процентов, поскольку в платежку помимо коммунальных услуг входит стоимость жилищных. А она не подлежит регулированию и может расти меньше или остаться на прежнем уровне в зависимости от решения собственников жилья. Все вопросы по начислению квартплаты можно уточнить в своей управляющей организации.

- Жители Кузбасса с низкими доходами по-прежнему защищены, - добавили в мэрии. - В регионе действует дифференцированная шкала предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сайте министерства социальной защиты населения Кузбасса можно узнать все об адресных мерах поддержки населению.