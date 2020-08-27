В Кемерове меняется схема движения маршрутки №8. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове меняется схема движения маршрутки № 8. С 28 августа она будет ходить по-другому, сообщили в администрации города.

По информации МБУ «Управления единого заказчика транспортных услуг», схема движения маршрута № 8т: д/п «Шалготарьян» - железнодорожный вокзал - изменится следующим образом:

- в прямом направлении: д/п «Шалготарьян» - проспект Октябрьский - проспект Ленинградский - проспект Московский - улица Терешковой - проспект Притомский - проспект Советский - проспект Кузнецкий - железнодорожный вокзал;

- в обратном направлении: железнодорожный вокзал - проспект Кузнецкий - проспект Советский - улица 50 лет Октября - улица Васильева - улица Красная - проспект Советский - проспект Притомский - улица Волгоградская - проспект Московский - проспект Комсомольский - проспект Октябрьский - д/п «Шалготарьян».