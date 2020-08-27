Иномарку размазало о бетонное ограждение в Кузбассе. Фото: ГИБДД Кузбасса

В четверг, 27 августа, на кузбасской трассе произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение, в результате чего один человек погиб.

Как рассказали в областной ГИБДД, авария произошла около 1.25 в Беловском районе, на 109-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк.

Как было предварительно установлено, водитель автомобиля Nissan Bluebird Sylphy двигался со стороны Новокузнецка в направлении Ленинска-Кузнецкого и, не выбрав соответствующую погоде скорость, наехал на бетонное ограждение в месте производства дорожных работ.

- В результате ДТП были госпитализированы два человека: водитель Nissan, мужчина 28 лет, и его пассажир, женщина 29 лет. Позднее пассажирка иномарки от полученных травм скончалась в медицинском учреждении, - сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.