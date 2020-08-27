Пожилой кузбассовец допился до галлюцинаций и зарезал жену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе пенсионер поймал галлюцинации и зарезал собственную жену. При этом супруги даже не конфликтовали друг с другом - женщина мирно спала у себя в комнате.

Как было установлено следствием, 77-летний житель Киселевска у себя дома выпивал, когда 71-летняя супруга спала. На фоне длительных возлияний у мужчины начались галлюцинации, он взял нож и несколько раз ударил им женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

После произошедшего пенсионер позвонил дочери и сообщил, что мать умерла, правда, умолчал, от чего именно. Женщина встревожилась и попросила знакомую сходить и посмотреть, что происходит у родителей. Когда последняя пришла в дом, то обнаружила тело пенсионерки со следами насильственной смерти и вызвала следственную группу.

- В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, он признан невменяемым, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Постановлением суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.