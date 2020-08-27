Должны ли родители кузбасских школьников сдавать деньги на рециркуляторы Фото: Екатерина РОМАНОВА

Одна из жительниц Кузбасса во время прямой линии с губернатором региона, которая прошла 27 августа, задала вопрос о необходимости покупать рециркуляторы для школы.

Женщину возмутило то, что в школе попросили сдать деньги на рециркуляторы. А это - дополнительные траты для родителей школьников - особенно в ситуации с коронавирусом.

- Если вас заставляют сдавать деньги на рециркуляторы в конкретной школе и конкретном классе, пожалуйста, обращайтесь ко мне, - заявил губернатор Сергей Цивилев. - Мы все это делаем за счет бюджета, это бюджет дает деньги на то, чтобы школы были готовы к 1 сентября - и готовы с учетом ковида.

Сергей Цивилев сделал акцент на том, что жители региона могут обращаться с проблемой поборов в школах к нему в социальных сетях. При этом обязательно нужно указывать номер школы, класс и фамилию лица, которое предлагает сдавать деньги.