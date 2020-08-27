Сергей Цивилев рассказал о завершении масочного режима в Кузбассе

Когда завершится масочный режим в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Кузбассовцев интересует вопрос, когда же в регионе снимут масочный режим. Ответ на него многие жители региона хотели услышать во время прямой линии с губернатором. И Сергей Цивилев рассказал, когда же снимут масочный режим.

- Я сам с удовольствием хожу по улице без маски. Но у нас сейчас - масочный режим, и я не знаю, сколько он будет продолжаться. Отвечая на ваш вопрос, хочу отметить, что в самом начале эпидемии у нас стояла задача, чтобы наша система здравоохранения не захлебнулась, чтобы не получилось так, что забиты все больницы, и мы не можем оказать помощь тем, кто нуждается, - так ответил на вопрос Сергей Цивилев.

Он отметил, что после введенных ограничительных мер действительно был виден эффект: число новых заболевших в регионе до сих пор меньше, чем в соседних. При этом в Кузбассе продолжали работать предприятия.

- Закрыты были только предприятия из сферы услуг. Они пострадали, но мы одни из первых в стране начали снятие ограничений. Мы понимали, что это приведет к росту, но шли на это осознанно, - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор также добавил, что за это время начали работать лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19 - поэтому новые заболевшие выявляются все чаще.

- Сегодня о мерах по снятию ограничений речи не идет, пока число новых заболевших не начнет уменьшаться, - резюмировал Сергей Цивилев.