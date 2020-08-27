Сергей Цивилев рассказал о судьбе шахты-банкрота «Заречная». Фото: Скрин прямой линии/ youtube

На прямой линии, которая прошла 27 августа, губернатор Сергей Цивилев ответил на вопрос о дальнейшей судьбе шахт-банкротов, одна из которых - шахта «Заречная».

-«Заречная» находится в стадии банкротства, несколько компаний постарались вытащить ее из этой ситуации, но не получилось, - сообщил губернатор. - Мы стараемся помочь каждому шахтеру, запустили программы поддержки, чтобы другие предприятия могли взять их на работу. Вообще наши угольные предприятия, несмотря на кризис, сохраняют рабочие места.

Также он отметил, что сегодня более 40 процентов доходов в областном бюджете — это доходы от угольной промышленности. Но сейчас отрасль столкнулась с большими проблемами. «Сейчас мы должны модернизировать предприятия и решить задачу вывоза на азиатско-тихоокеанские рынки, на Восточный полигон. Решение о развитии направления было принято Президентом РФ. РЖД предоставлено право развивать этот полигон с большими льготами на перевозки», - отметил глава региона.