Сергей Цивилев рассказал о возобновлении строительства Крапивинской ГРЭС. ФОТО: пресс-служба АПК

Вопрос о том, когда возобновится работа Крапивинской ГРЭс одна из жительниц Кузбасса задала губернатору Кузбассу во время прямой линии, которая проходила 27 августа.

Отвечая на этот вопрос Сергей Цивилев отметил: он считает этот проект перспективным

- Когда я приехал в первый раз туда, то помимо уникальной природы и хороших возможностей для строительства плотины я увидел людей, которые там живут, которые приехали реализовывать этот проект. Они свою жизнь этому посвятили, для многих это смысл жизни. Одновременно проект может кардинально улучшить ситуацию в Кузбассе, - рассказал Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что возобновление работы Крапивинской ГРЭС может дать стимул для развития туризма и санаторного отдыха. Ведь речь идет в том числе о запасах пресной воды. После того, как в 1989 году остановилось строительство ГЭС, работы по ее консервации так и не были доведены до конца. А два года назад специалисты «РусГидро» приступили к обследованию объекта, чтобы дать точный ответ, что целесообразнее делать: достраивать или демонтировать объект.

- В конце прошлого года мы поняли, что проект целесообразно достроить. Сейчас ведутся проектирование и разработка экологического паспорта объекта, - отметил Сергей Цивилев.

Сейчас, по словам губернатора, разрабатывается экологический паспорт объекта.