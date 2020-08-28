В Кузбассе четырехлетняя девочка упала с моста в реку и захлебнулась Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе четырехлетняя девочка во время прогулки упала с моста в реку и захлебнулась. Малышка пробыла в воде 10 минут.

Инцидент произошел в поселке Яшкино. После случившегося родственники провели ребенку сердечно-легочную реанимацию, а после вызвали бригаду медиков. Девочка начала дышать, но успела наглотаться воды. Ребенка отвезли в местный стационар, где ввели в медикаментозную кому, чтобы защитить головной мозг от последствий гипоксического шока.

После этого санавиацией на аппарате ИВЛ девочка была доставлена в Кемерово, где ее поместили в отделение реанимации Кузбасской клинической больницы имени Беляева. Здесь малышка провела восемь дней, сейчас состояние девочки стабильное - ее вывели из комы.

- Сейчас девочка уже сама ест, пьет, разговаривает, достаточно активна, в ближайшее время планируется перевод в неврологическое отделение для дальнейшего лечения, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог анестезиолого-реанимационного отделения для детей Роман Жданов.