Какая будет погода на 1 сентября в Кузбассе Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев 1 сентября. Прогнозируется тепло, но все равно не лишним будет захватить с собой зонты.

По предварительному прогнозу Кемеровского гидрометцентра в ночь на вторник, 1 сентября, по области ожидается +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. В отдельных территориях местами ожидаются кратковременные дожди.