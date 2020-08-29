В Кузбассе 72-летний пенсионер расстрелял семью соседей. Фото: кадр видео СУ СКР по Кемеровской области/ Youtube

В Кузбассе конфликт между соседями окончился кровавой стрельбой. В ходе бытовых разбирательств 72-летний пенсионер расстрелял из охотничьего ружья проживавшего рядом мужчину и его 14-летнего сына.

Как рассказали в региональном Следкоме, трагедия случилась накануне, 28 августа, в Топках. По версии следователей, 72-летний пенсионер днем зашел на участок соседей. Там он увидел хозяйку, с которой вступил в словесную перепалку, а затем ударил ее. Женщина закричала и попросила находившегося рядом сына позвать главу семьи. Когда ее 38-летний супруг выбежал из дома, сосед несколько раз выстрелил в него из ружья.

Очевидцы произошедшего вызвали полицию и бригаду скорой помощи. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте, 14-летний мальчик госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

-Злоумышленник был задержан, в настоящее время с ним работает следователь, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.