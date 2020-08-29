Открыто движение на проспекте Металлургов в Новокузнецке после реконструкции. Фото: Пресс-служба АПК

В Новокузнецке открыто движение для машин и общественного транспорта на проспекте Металлургов после масштабной реконструкции. Работы завершили ко Дню шахтера и больше чем на год раньше, чем планировалось изначально.

-Этот проспект — часть истории города, он построен в 1930-е и многие годы был главной транспортной артерией Новокузнецка. Сейчас, после масштабной модернизации, проспект Металлургов — это не просто одна из центральных улиц города, это современная шестиполосная трасса с удобными тротуарами. Важно, что проспект сохранил привычный новокузнечанам исторический облик, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Новокузнецк в субботу, 29 августа.

Глава региона прошел по реконструированному участку, проверил качество выполненных работ, пообщался с горожанами, которые высоко оценили уровень модернизации проспекта.

Напомним, что работы на участке проспекта от вокзала до Пионерского проспекта протяженностью 1,7 километра начались в конце прошлого года и вели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их стоимость составила свыше 800 миллионов рублей.

В ходе работ строители уложили новое дорожное полотно, установили опоры освещения, обустроили ливневку, а па нерекрестке с улицей Кутузова уложили новые трубы тепло- и водоснабжения. Сейчас продолжается реконструкция моста через реку Аба и прилегающего к мосту участка проспекта. Работы планируется завершить до конца октября.