Жительница Кузбасса потребовала 50 миллионов рублей за клеймо ИНН Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

50 миллионов рублей потребовала в суде жительница Мариинска за то, что ей налоговая служба присвоила идентификационный номер налогоплательщзка.

Жительница Мариинска обратилась в суд и заявила, что ИНН ей присвоили принудительно, тем самым причинив ей и ее семье нравственные страдания. Эти страдания женщина оценила в 50 миллионов рублей. Она уверена, что насильственное присвоение ИНН является «напоминанием своей оцифровкой о страшных преступлениях фашисткой Германии и их сподвижников». И вообще индивидуальный номер налогоплательщика может «оцифровывать граждан» только через договорные отношения. К слову, женщина пожаловалась, что из-за присвоенного номера у нее заблокировали счета.

- Мариинский городской суд Кемеровской области, отказывая в удовлетворении исковых требований, в числе прочего указал, что присвоение идентификационного номера налогоплательщику - физическому лицу как субъекту налоговых правоотношений, не является номером гражданина и не подменяет его персональных данных, а подлежит использованию наряду с другими сведениями о налогоплательщике исключительно в целях налогового учета, - прокомментировал Официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

В иске женщине было отказано, и тогда она обжаловала решение суда в вышестоящую инстанцию. Но и судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

К слову, расчетные счета истицы действительно заблокировали – но лишь потому, что женщина задолжала по налогам и штрафам порядка 70 тысяч рублей.