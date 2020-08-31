Кузбассовец облил женщину горючей жидкостью и поджег Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Кузбассовец облил женщину горючей жидкостью, а затем поджег. Не обращая внимания на то, что одежда на ней моментально вспыхнула, мужчина отправился спать.

Инцидент произошел в Таштагольском районе. Как установили следователи, 39-летний мужчина распивал спиртное в доме 61-летней знакомой, где временно проживал. Во время застолья хозяйка предъявила квартиранту претензии, что тот нигде не работает и живет за чужой счет. Мужчину замечание разозлило, и тогда он облил женщину спиртсодержащей жидкостью и поджег, а потом отправился спать. Потерпевшая смогла потушить загоревшуюся одежду, но получила ожоги.

Сын пенсионерки, который проживал вместе с ней, в тот момент спал, и только на следующий день увидел, что матери плохо. Женщине вызвали скорую помощь и в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи два месяца боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала ожоговая болезнь вследствие ожога 35 процентов площади тела. В ходе предварительного расследования преступления подозреваемый был задержан. Со следствием он сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Попутно выяснилось, что задержанный состоял на учете у психиатра, однако экспертиза показала, что в момент поджога он отдавал отчет своим действиям.

Сейчас уголовное дело вместе со всеми материалами передано на рассмотрение в суд.