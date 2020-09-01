Прокуратура нашла в Кемерове пожароопасные школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура обнаружила в одном из районов Кемерова пожароопасные школы. Это было выявлено в ходе проверок.

В августе прокуратура Заводского района оценила, как соблюдаются требования пожарной безопасности в образовательных учреждениях. В ходе проверки обнаружились факты хранения в подвале зданий пожароопасных материалов, использования для отделки стен деревянных горючих материалов, допущения применения легковоспламеняемых ковровых покрытий.

-В целях устранения допущенных нарушений прокурором района внесены представления руководителям данных образовательных организаций, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В отношении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность возбуждено три административных дела.

В ведомстве отметили, что школы уже устранили все выявленные нарушения.