Кого не затронет повышение платы за коммуналку в Кемерове Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Кемеровские власти прокомментировали индексацию платы за коммунальные услуги на 15 процентов, а также сообщили, кого она не затронет.

Напомним, что повышение произошло 1 сентября, хотя изначально планировалось 1 июля. Этой теме была посвящена прямая линия с участием мэра города Ильи Середюка.

Он отметил, что люди, которые имеют низкий уровень дохода и не могут оплачивать коммунальные счета, вправе претендовать на субсидии.

- Мы не допустим сверхнагрузки на бюджет плательщиков: оплата ЖКУ не должна превышать 7 процентов от дохода владельцев жилплощади. Теперь мы будем субсидировать лишь тех, кому действительно это необходимо, - отметил глава.

Он также добавил, что на адресные субсидии город готов выделить 600- 800 миллионов рублей.