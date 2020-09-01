Сергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с Днем знаний. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с Днем знаний. Он пожелал им интересного и плодотворного учебного года.

Глава региона 1 сентября побывал на линейке в школе № 85 в кемеровской Лесной Поляне. Здесь открыли второй корпус, рассчитанный на 1050 мест. А школьники Центрального района теперь могут после занятий посещать детскую школу искусств № 19 и заниматься на новых инструментах, которые поступили по нацпроекту «Культура» вместе с оборудованием для художников.

- Более 300 тысяч кузбасских школьников сегодня сели за парты. Уверен, ребята очень ждали этого и соскучились по одноклассникам и учителям, - сказал Сергей Цивилев. - Ну а мы серьезно готовились к началу учебного года: проводили ремонт в школах, закупали новое оборудование. От всей души поздравляю учеников, их родителей и педагогов с Днем знаний! Желаю интересного и плодотворного учебного года!