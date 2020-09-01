Из Кемерова в Екатеринбург стартуют прямые авиарейсы Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Уже в конце сентября из Кемерова в Екатеринбург можно будет добраться на самолете. Время, проведенное в пути, составит 2 часа 45 минут.

Выполнять рейс между двумя городами будет самолет авиакомпании «Red Wings». На данный момент известно постоянное расписание, однако стоимость перелета пока не оглашается.

С 26 сентября по 24 октября самолет будет выполнять рейсы по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.

По вторникам и субботам самолет из Екатеринбурга будет приземляться в аэропорту имени Леоново в 12.30. А уже в 13.30 он будет отправляться в обратный путь – из Кемерова в Екатеринбург.

По средам и воскресеньям борт из Екатеринбурга будет приземляться в 17.50, а вылет из Кемерова в Екатеринбург намечено на 19.05.

Отметим также, что расписание авиарейсов пока составлено только на последние дни сентября и октябрь.