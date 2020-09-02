Кемеровчанин за час совершил три преступления после ссоры с возлюбленной Фото: Кирилл ЧАЩИН

20-летний кемеровчанин так тяжело переживал ссору с возлюбленной, что пустился во все тяжкие. Всего за час он умудрился совершить три преступления.

В декабре 2019 года 20-летний кемеровчанин вместе со своей возлюбленной отдыхал в ночном клубе. В какой-то момент их взгляды кардинально разошлись, и влюбленные поссорились. В отчаянии мужчина выбежал на улицу и напал на прохожего. Молодой человек избил мужчину и силой отобрал у него кошелек с деньгами – 4000 рублей.

Потом обиженный влюбленный зашел в кафе быстрого питания и отобрал у сидевшего там посетителя телефон стоимостью 10 000 рублей. Разошедшийся налетчик вновь убежал, но лишь для того, чтобы напасть еще на одного человека. Во дворе он увидел мужчину, несколько раз ударил по голове и, угрожая, похитил смартфон и серебряный браслет стоимостью около 10 000 рублей. Позже врачи оценили нанесенный вред здоровью как тяжкий.

Стражи порядка вскоре установили личность налетчика и задержали его. Оказалось, что у 20-летнего кемеровчанина уже бывали проблемы с законом.

- Собранные полицейскими материалы суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. В качестве наказания фигуранту назначено шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.