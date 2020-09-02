Еще несколько ограничений по коронавирусу отменили в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе отменено еще несколько ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом. Они касаются проведения спортивных мероприятий.

Как сообщили в оперативном штабе, увеличена максимально разрешенная заполняемость открытых спортивных площадок и стадионов. Теперь спортивные и физкультурные мероприятия со зрителями можно проводить при заполненности спортивного сооружения до 50 процентов.

Кроме того, разрешено проводить спортивные мероприятия и на закрытых стадионах, но пока без присутствия зрителей. Отмечается, что эти правила будут действовать при обязательном соблюдении санитарных норм.

Изменения вступают в силу со 2 сентября.