В кузбасском городе монтируют колесо обозрения с климат-контролем. Фото: Константин Тихонов/ Instagram

В кузбасском городе монтируют новое колесо обозрения, которое будет одним из самых высоких в области. Отмечается, что в нем даже есть система климат-контроля.

Об установке в городе нового колеса обозрения сообщил в своем Instagram мэр Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов. Аттракцион будет установлен в городском Парке культуры и отдыха и будет одним из самых высоких в регионе.

-Еще одна особенность-колесо позволит любоваться и зимними пейзажами, - сообщил Константин Тихонов. - Кабины оборудованы системой климат-контроля. Строители дают гарантию - колесо обозрения прослужит 50 лет!