В Кузбассе двое подростков за час украли 90 килограммов чугуна. Фото: Кузбасское ЛУ МВД

В Кузбассе двое подростков 14 и 15 лет всего за час смогли украсть 90 килограммов чугунного лома. Несовершеннолетние орудовали на станции железной дороги.

Транспортным полицейским на станции Ленинск-Кузнецкий поступило заявление о краже железнодорожного оборудования на станции Полысаевская. Ночью неизвестные похитили 11 чугунных крышек соединительных кабельных муфт и три крышки ящиков стрелочных переводов, расположенных между путями станции.

Стражи порядка решили проверить ближайшие пункты приема металлолома и вычислили злоумышленников - оба подростка были жителями Полысаева. Около трех часов ночи они пришли на станцию и с помощью кувалды сбили чугунные крышки с ящиков. Затем они разбивали их на мелкие части и выносили в рюкзаке к тележке, которую оставили на обочине железнодорожной линии.

15-летнему полысаевцу следователи Кузбасского ЛУ МВД России предъявили обвинение в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы. Младший подросток на момент преступления не достиг возраста наступления уголовной ответственности, он будет поставлен на учет в отделе полиции по месту жительства.