Администрация кузбасского поселка ушли на удаленку из-за коронавируса. Фото: Администрация Таштагольского район Instagram

Сотрудники администрации поселка Мундыбаш перешли на удаленную работу из-за коронавируса. Дело в том, что заразился один из сотрудников.

О произошедшем сообщил глава Таштагольского района Владимир Макута. Тестирование показало у одного из работников поселковой администрации наличие инфекции, его госпитализировали, а остальных отправили работать из дома.

-Каждый должен понимать, что в любой момент может оказаться в контакте с заболевшим человеком, который еще не почувствовал или вовсе является бессимптомным носителем, – приводит слова Владимира Макуты администрация таштагольского района в своем официальном Instagram. - Поэтому врачи так настаивают на четком соблюдении мер защиты для самого себя, для своих близких.

Сейчас в Таштагольском районе выявлено 72 случая заражения, 65 человек излечились, одна горожанка скончалась от инфекции.