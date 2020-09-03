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Мэр Новокузнецка ответил на критику ремонта проспекта Металлургов

По словам Сергея Кузнецова, выводы делать рано, так как объект еще не сдан
Мария КолосоваМарияКолосова
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Мэр Новокузнецка ответил на критику ремонта проспекта Металлургов. Фото: Кадр видео, Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка ответил на критику ремонта проспекта Металлургов. Фото: Кадр видео, Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов ответил на критику горожан в адрес качества ремонта проспекта Металлургов, движение по которому открылось 29 августа. По словам градоначальника, объект официально не сдан, поэтому какие-либо выводы делать рано.

«Проспект Металлургов должен быть принят без замечаний! Недочеты есть. После технической приемки в адрес подрядчика подготовлен основной перечень выявленных проблем. Работа продолжается в ежедневном режиме. Подчеркиваю специально для наших горожан: объект не принят!» - написал мэр в своем Instagram.

Он напомнил, что движение по проспекту было открыто по согласованию с ГИБДД, но пока в режиме «продолжения работ». До полного открытия на проспекте Металлургов еще предстоит установить знаки об ограничении скорости движения, выполнить дополнительную разметку, отрегулировать светофоры и привести в соответствие дорожные знаки.

«Продолжаем работу по благоустройству, а также приведению в соответствие цветовой гаммы фасадов домов проспекта Металлургов, - добавил Кузнецов. - Задача - в строительный сезон завершить все работы!»