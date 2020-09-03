Пятеро воспитанников кемеровского Президентского кадетского училища заболели коронавирусом

Пятеро воспитанников кемеровского Президентского кадетского заболели коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу у нескольких воспитанников Кемеровского Президентского кадетского училища медики выявили коронавирус. О том, где они заболели, рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Кутькина.

Ежедневно в Кузбассе выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. Как оказалось, среди заболевших есть и дети – кадеты Кемеровского Президентского кадетского училища.

- Выявили заболевших в рамках входного контроля, который проводился с целью уменьшения рисков распространения инфекции при возможном заносе в закрытое учреждение, - отметила Надежда Кутькина. – Они инфицировались при контакте с носителями на каникулах, вне кадетского училища.

Коронавирус выявили у пятерых воспитанников училища, часть из них – кемеровчане, часть – приехали из других городов. Детей сразу изолировали, и сейчас они проходят необходимое лечение вне стен учебного учреждения.