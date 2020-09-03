Котики и герб города появятся на форме новокузнецких водителей. ФОТО: vk.com, "Питеравто"

Первые образцы униформы для водителей представила компания, которая будет заниматься пассажирскими перевозками в Новокузнецке. На форме помимо герба города будут фигурировать котики.

Герб Новокузнецка и стилизованное изображение кота украсит форменную одежду водителей общественного транспорта. Первые образцы повседневных и праздничных комплектов представил перевозчик, который начнет работать в городе с 18 ноября. В повседневный комплект входят голубая рубашка, галстук и головной убор. В праздничный - белая рубашка. Также в комплект входит теплая жилетка.

Если с гербом города на форменной одежде все понятно, то кот вызывает вопросы: почему именно он? В пресс-службе администрации Новокузнецка объяснили, что стилизованное изображение кота - современный символ общественного транспорта Новокузнецка, а расшифровывается аббревиатура КОТ как Кузбасский общественный транспорт.