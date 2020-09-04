Кузбассовец обиделся на бывшего начальника и спалил его автомобиль. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Кузбассовец затаил обиду на бывшего начальника и в отместку спалил дотла его автомобиль. Иномарка пострадала так серьезно, что не подлежит восстановлению.

В Гурьевске к полицейским обратился местный житель и сообщил, что неизвестный поджег его автомобиль Fiat Ducato. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.

По горячим следам подозреваемого задержали. Как выяснилось, это был 41-летний бывший подчиненный хозяина сгоревшей иномарки. Таким образом он решил отомстить экс-начальнику. Еще в 2019 году задержанный, работая водителем в компании потерпевшего, стал виновником ДТП. Владелец предприятия потребовал с него 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации за поврежденное имущество. Виновник аварии попробовал договориться с начальником и мирно решить конфликт, но тот отказался от общения. Тогда подозреваемый и решился на поджог.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.