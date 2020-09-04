Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе. Фото: Кадр официальной сводки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН

В Кузбассе вечером 3 сентября произошло землетрясение. Оно зафиксировано на юге области.

Согласно оперативной информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок приборы зарегистрировали в 20.42 по местному времени. Эпицентр имел координаты 53.36 градуса северной широты и 87.42 градуса восточной долготы и находился в 48,5 километра южнее Новокузнецка.

Магнитуда землетрясения составила 3,5, об интенсивности сотрясений в эпицентре в Алтае-Саянском филиале не сообщают.

Отметим, что подземные толчки фиксируются в Кемеровской области часто, в основном они связаны с проведением горных работ на угледобывающих предприятиях. Однако, как следует из оперативной сводки, произошедшее накануне землетрясение носило природный характер.