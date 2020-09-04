Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса произошло на автодороге в Таштагольском районе. Одного человека с различными травмами госпитализировали.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 сентября, около 18.30, в Таштагольском районе, на 90-м километре автодороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол. Стражи порядка предварительно восстановили картину событий того вечера. В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции рассказали о том, что водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения. В это же время ему навстречу ехал автобус НЕФАЗ. Легковушка и автобус столкнулись.

- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализирована водитель «Лады», женщина 40 лет. В автобусе в момент аварии помимо водителя находились 16 пассажиров, - сообщили в ведомстве. - Никто из них не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.