Когда в Новокузнецке включат отопление
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Осень едва-едва началась, а многие новокузнечане уже жалуются на прохладу в домах. Поэтому отопительный сезон в этом году решено начать раньше, чем обычно.
Точные сроки старта отопительного сезона в Новокузнецке назвал глава города Сергей Кузнецов в своем аккаунте в соцсетях.
- Это особенно актуально с учетом сложившихся климатических условий и прогноза на ближайшую неделю. Через две недели возможны первые заморозки, - отметил Сергей Кузнецов.
Кроме того, ранняя подача тепла поможет избежать появления и распространения простудных заболеваний. Поэтому в первую очередь тепло придет в школы, детские сады, больницы, дома престарелых, затем - в жилой фонд.
Сроки подключения:
Кузнецкая ТЭЦ
Орджоникидзевский, Кузнецкий, часть Центрального и Куйбышевского районов - 9 сентября, с 12.00
Западно-Сибирская ТЭЦ
Заводской и Новоильинский районы - 9 сентября, с 12.00
Центральная ТЭЦ
Часть Центрального и Куйбышевского районов: объекты социального значения - 12 сентября, с 10.00. Многоквартирные дома - с 14 по 17 сентября.
Сергей Кузнецов отметил, что все потребители будут подключены к теплоснабжению до 13 сентября. Исключение составляют потребители Центральной ТЭЦ. Они начнут получать теплоснабжение с 14 по 17 сентября.
- Более позднее включение потребителей Центральной ТЭЦ связано с ремонтом теплотрассы на проспекте Металлургов, - объяснил такую разницу в сроках Сергей Кузнецов.