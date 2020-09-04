Когда в Новокузнецке включат отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень едва-едва началась, а многие новокузнечане уже жалуются на прохладу в домах. Поэтому отопительный сезон в этом году решено начать раньше, чем обычно.

Точные сроки старта отопительного сезона в Новокузнецке назвал глава города Сергей Кузнецов в своем аккаунте в соцсетях.

- Это особенно актуально с учетом сложившихся климатических условий и прогноза на ближайшую неделю. Через две недели возможны первые заморозки, - отметил Сергей Кузнецов.

Кроме того, ранняя подача тепла поможет избежать появления и распространения простудных заболеваний. Поэтому в первую очередь тепло придет в школы, детские сады, больницы, дома престарелых, затем - в жилой фонд.

Сроки подключения:

Кузнецкая ТЭЦ

Орджоникидзевский, Кузнецкий, часть Центрального и Куйбышевского районов - 9 сентября, с 12.00

Западно-Сибирская ТЭЦ

Заводской и Новоильинский районы - 9 сентября, с 12.00

Центральная ТЭЦ

Часть Центрального и Куйбышевского районов: объекты социального значения - 12 сентября, с 10.00. Многоквартирные дома - с 14 по 17 сентября.

Сергей Кузнецов отметил, что все потребители будут подключены к теплоснабжению до 13 сентября. Исключение составляют потребители Центральной ТЭЦ. Они начнут получать теплоснабжение с 14 по 17 сентября.

- Более позднее включение потребителей Центральной ТЭЦ связано с ремонтом теплотрассы на проспекте Металлургов, - объяснил такую разницу в сроках Сергей Кузнецов.