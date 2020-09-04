Кузбассовец убил пенсионера за коробку с игрушками и тысячу рублей

Кузбассоввец убил пенсионера за коробку с игрушками и 1000 рублей Фото: Кирилл ЧАЩИН

Коробка с новогодними игрушками, антенна для телевизора да 1 тысяча рублей - вот и все, чем разжился 33-летний кузбассовец, ограбив пенсионера. Потерпевший же, избитый налетчиком, не пережил нападения.

В декабре 2019 года житель Яшкинского района узнал о том, что недавно почтальон разносила пенсии, и тогда в его голове созрел план: ограбить одного из соседей, 60-летнего мужчину. Когда тот открыл дверь, злоумышленник ударил хозяина дома в лицо кулаком и потребовал отдать все деньги. Хозяин отказал, тогда гость отправился обыскивать помещение. Нашел он немного: лишь телевизионную антенну, коробку с новогодними игрушками да тысячу рублей. Все это прихватил с собой и ушел.

Хозяин дома вскоре скончался от полученных травм груди и живота. Нашел же его пришедший навестить приятель - он-то и сообщил о случившемся в полицию. 33-летнего мужчину задержали. Как оказалось, ранее он стоял на учете у нарколога, так как употреблял наркотические средства.

- Обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов, обвиняемый психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.