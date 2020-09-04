Родственников попавшего в беду мужчины разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают родных и близких неизвестного мужчины. Сейчас он находится в больнице.

Неизвестный мужчина без документов поступил в медицинское учреждение города Белово 2 сентября 2020 года. Точных данных, кто он и откуда, - нет. Сейчас волонтеры поисково-спасательного отряда занимаются розыском родственников мужчины.

Приметы: на вид - около 60 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с сединой, глаза серые.

Был одет: клетчатая рубашка, синие джинсы, синяя кепка.

Волонтерам необходима помощь добровольцев в поисках родственников попавшего в беду мужчины. Если вы готовы присоединится к поискам или обладаете любой информацией о личности мужчины, обязательно свяжитесь с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудниками полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.