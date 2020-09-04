Не более 50 процентов кузбассовцев прививаются от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева рассказала о том, сколько кузбассовцев делает прививки от гриппа и способны ли они от эпидемии.

Наступила осень, и в скором времени начнется кампания по вакцинации от гриппа. Врачи отмечают: осенью и зимой ежегодно регистрируется значительный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Светлана Кудашева, главврач кемеровской инфекционной больницы, отмечает, что ежегодно процент кузбассовцев, поставивших прививку от гриппа, не превышает 50ю

- Обычно это 40-43 процента, в прошлом году было 48, которые получили прививку от гриппа. Вот вдумайтесь: в случае, если вакцинацией было охвачено 80 процентов населения и выше, мы в принципе не имели бы никакого подъема заболеваемости гриппом. А соответственно, не имели бы той летальности, которая бывает в каждый сезон подъема заболеваемости гриппа ОРВИ, - говорит Светлана Кудашева.

Главврач кемеровской инфекционной больницы призывает не отказываться от вакцинации, ведь, возможно, именно прививка защитит вас от болезни.