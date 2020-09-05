Глава Кемерова рассказал о начале отопительного сезона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вслед за жарой в Куз0басс пришла непогода и похолодание, которые продлятся в ближайшее время. О том, когда же начнется отопительный сезон в Кемерове, рассказал глава города Илья Середюк.

Одним из первых вопросов, на которые дал ответ глава Кемерова в обзоре «Кемерово. Неделя», стал вопрос подключения отопления. Илья Середюк сделал акцент на том, что подготовка к отопительному сезону уже завершена.

- Мы, в принципе, готовы начать подавать тепло. Решение о запуске примем в понедельник, в ближайшие дни. Будем исходить из прогноза погоды и текущей ситуации, - отметил Илья Середюк.

Как и обычно, сначала отопление получат социально значимые объекты – больницы, школы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей. После этого тепло придет в многоквартирные дома.

Глава города напомнил, что в дни, когда начнется подача отопления, горожанам по возможности нужно находиться дома, чтобы вовремя заметить и устранить возможные аварии на внутриквартирных сетях.