Фенол, формальдегид и пыль: Чем дышали кузбассовцы в августе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра проанализировали содержание атмосферного воздуха в августе и рассказали, чем пришлось дышать жителям Кузбасса.

Специалисты опубликовали статистику замеров воздуха и обнаружили ряд нарушений.

Так, в Кемерове в августе был превышен уровень загрязнения пылью в Кировском районе. Максимальная концентрация примеси составила 1,4 предельно допустимой концентрации (ПДК)

В Новокузнецке во всех районах, кроме Куйбышевского, наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха фторидом водорода. Его максимальная концентрация составила 3,9 ПДК. Кроме того, в 2,2 раза была превышена концентрация загрязненности пылью, исключением стал Новоильинский район. В Кузнецком районе в 2,1 раза был превышен уровень загрязнения атмосферы формальдегидом. В Кузнецком и Центральном районах зарегистрировано повышение в два раза уровней загрязнения воздуха оксидом углерода. А в Орджоникидзевском и Центральном районах отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха фенолом. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,7 ПДК.

В Прокопьевске в августе наблюдалось повышение уровень загрязнения воздуха оксидом углерода и пылью. Максимальные концентрации этих примесей составили 1,3 и 1,2 ПДК соответственно.