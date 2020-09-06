В Междуреченске посреди двора вспыхнул автомобиль. Фото: Типичный Междуреченск/ vk.com

В Междуреченске ранним вечером в субботу, 5 сентября, прямо посреди двора многоквартирного дома вспыхнул и загорелся ярким пламенем автомобиль. Кадрами произошедшего поделились в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, что даже приезд спасателей не помог – транспортное средство полностью выгорело.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17.03. Звонивший сообщил, что горит частный автомобиль. Пожар был локализован подъехавшими спасателями в 17.14, а в 17.16 окончательно потушен. О пострадавших в данном инциденте не сообщается.

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались пять человек и одна единица техники, - сообщили в ведомстве.